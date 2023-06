KAS ALKOHOLITA SAAB ÜLDSE PIDUTSEDA? | Kuidas ma suudan lõdvestuda, kui ma pole end pehmeks joonud?

Enesearengu teejuht Tiit Trofimov sõnab, et vaikselt hakkavad inimesed aru saama, et alkohol ei ole lahendus, vaid hetkeleevendus, pärast mida toimub veelgi suurem allalangus. Arvatakse, et alkohol aitab lõdvestuda ja lõõgastuda, kuid tegelikult läheb pikemas perspektiivis asi hoopiski hullemaks. Kas ilma alkoholita saab üldse lõdvestuda?