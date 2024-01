ÕL ARHIIV | Volodõmõr Zelenskõi 46! Kerglasest koomikust Ukraina rahva vastupanu sümboliks

Kui telekoomik Volodõmõr Zelenskõi (46) 2019. aastal Ukraina presidendiks sai, polnud paljudel temasse usku. Komöödiasarjas presidenti kehastanud naljahammas juurib riigist korruptsiooni välja?! Vaevalt küll! Viimati müüb hoopis Ukraina Venemaale maha – ta on ju venekeelses peres sündinud … Kuid Venemaa veriste rünnakute all on Zelenskõi end sinikollaste tähedega Ukraina ja kogu maailma ajaloo raamatuisse kirjutanud.