KATKEND RAAMATUST | Kratitüdruk ja libahundikutsikas läksid mardisanditama, aga leidsid hoopis hätta sattunud memmekese!

„Luugi peal olid hoopis hantlid, me veeretasime need kõrvale,” seletab Krata, osutades metallist kurjajuurtele.

„Vaat kus kurivaim!“ taipab memmeke. „No need reod ma panen nüüd küll luugist kaugele eemale, et midagi sellist enam ei juhtuks. Aga tulge nüüd, latsekesed, ma pakun teile kommi! Mul on ikka igal aastal olnud mardi- ja kadripäevaks kommikott koju varutud. Mis sest, et oma kümme aastat pole marte-kadrisid käinud, eks loota ju ikka võib.“