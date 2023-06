ÕL ARHIIV | Jaak Joala päev enne surma: „Sellele planeedile ma enam tagasi ei tule.“

Elu lõpuaastatel ei teinud Jaak Joala enda armastamist ka sugugi kergeks. Isegi mitte sõpradele ja lähedastele. Kui ta otsustas eralduda ja hoida eemale nii esinemistest, avalikes kohtades käimistest kui ka inimestega suhtlemisest, puudutas see tema peretki. Mitte et ta ei oleks seda tahtnud – ta vajas armastust ja igatses oma perekonda, aga ei osanud seda alati välja näidata.

Oma elu seitse-kaheksa viimast aastat hoidis Jaak rambivalgusest eemale ja rääkis endast nii vähe kui võimalik. Ajakirjanikes tekitas see loomulikult palju küsimusi ja teda püüti vastuste saamiseks kõikvõimalikes kohtades tabada. Kui see ei õnnestunud, nimetati teda üksildaseks ja kibestunuks. See aga süvendas tundliku laulja eraklikkust ja pelgust avalikkuse ees veelgi.