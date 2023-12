ARHIIV | SOOME 106: loe, kuidas põhjanaabrid iseseisvaks said

Kolm soome meest seisavad Petrogradis Smolnõi instituudi vestibüülis. Neil on kasukad seljas ja mütsid näppude vahel, sest nad ei julge riideid kuhugi jätta. Ruumis on jahe, istuda pole õieti kuhugi. Vaid tunnike on puudu südaööst ja siis algab uus, 1918. aasta. Aga siin, äsja võimu haaranud bolševike peakorteris, ei näi seda keegi märkavat: koridorides jooksevad masinakirjutajad, ­põrandal mängivad nende ­lapsed, külalisi sagib majast sisse-välja …

Soomlased teadsid ka ise, et venelastest nad mööda ei pääse, ent Petro­gradis on ajad segased, äsja on võimu haaranud bolševikud ja küsimus on, kellega läbi rääkida. Lõpuks saadavad nad Petrogradi delegatsiooni, mille eesotsas on valitsusjuht Pehr Svinhufvud. Kaasa antud märgukirjas ütlevad nad: „Soome ootab oma iseseisvuse tunnustamist Venemaa poolt, kes sageli on deklareerinud, et vabadus on iga rahva au ja ­õigus.“