ÕL ARHIIV | PELGAS TURVAMEHI JA JALUTAS LASTELASTEGA: Konstantin Päts tahtis elada nagu tavaline eestlane

„See lugu, millest ma räägin, juhtus ühe lõuna ajal,“ meenutab August Erm Toila aega. “Istusime kõik sööklas laudade taga, kui president Konstantin Päts äkki sisse tuli. Korrapidajaohvitser kamandas siis sõdurid püsti ja kandis ette, et nii ja nii palju mehi on sööklas. President päris, kuidas toit ka on. Kooris vastatigi: „Härra Vabariigi President! Toit on väga maitsev!“ Restoraniroogasid sõduritele muidugi ei pakutud, kuid Jõhvist toodud eine maitses meestele hästi.