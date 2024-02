TÕNIS ERILAID | Mida teha kurdidega? Eesti suur mure veebruaris 30 aastat tagasi

Eesti Sõnumid kurtis 1994. aasta oktoobris, et Harku vanglast on saanud omalaadne „kõrberahvaste muuseum“. Seal istusid afgaanid ja Iraagi kurdid, viimased juba üle kümne kuu. Mis neist saab, küsiti toonaselt vanglaülemalt. „Kes neid tahab? Neile Eestis ei meeldi, aga Rootsi ja Soome neid ei vaja. Ligikaudsete arvestuste järgi kulub siin nende ülalpidamiseks umbes 3000 krooni kuus.“ See on aga kaheksa korda rohkem, kui kulus ühe pensionäri ülalpidamiseks.