„VÄHEMALT TEMA JALAD EI KÜLMETA!“ Hitleriga sõbraks saanud juudi tüdruk kirjutas füürerile kirju ja kudus talle sokke

Kahtlemata on kummaline mõelda, et Adolf Hitler – Natsi-Saksamaa suurim sõjaroimar – võinuks sõbruneda lihtsa juudi tütarlapsega. See oleks võibolla isegi arusaadav, kui Rosa Nienau vanemad oleksid kuulunud Saksa ühiskonna kõrgkihti või olnud muul moel Hitleriga seotud. Seda seost neil polnud. Tüdruku isa Bernard oli arst, kes teenis I maailmasõjas võitlemise eest Raudristi ordeni. Kuigi ta elas sõjakoledused üle, suri ta juba õige pea – 1926. aasta veebruaris. See tähendas seda, et oma tütre sündi ta ei näinudki. Nimelt tuli Rosa ilmale vaid kaks kuud hiljem – seda aga väga sümboolsel kuupäeval ehk 20. aprillil. Nagu me teame, siis tähistas samal päeval sünnipäeva ka ei keegi muu kui Adolf Hitler.