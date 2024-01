„MULLE EI MEELDI ESMASPÄEVAD!“ Koolitulistaja Brenda Spencer pidas oma ohvreid lihtsateks sihtmärkideks

1979. aasta 29. jaanuari hommikul kella poole üheksa paiku hakkasid Clevelandi põhikooli juures kõlama lasud. Politseinike sündmuskohale jõudes leiti eest mitu vigastatud last ja täiskasvanut. Nende aitamine polnud aga esialgu võimalik, sest tulistamine jätkus ning esimesena reageerinud korrakaitsjad olid sunnitud samuti varjuma ega pääsenud abivajajateni.

Äärmuslikus olukorras võeti kasutusele kõikvõimalikke meetmeid. Enne abivägede saabumist sõidutas üks patrullohvitseridest koolimaja ette lähedal seisnud prügiauto, mis pakkus vigastatutele ja politseinikele tulistaja eest päästvat katet. Peagi selgus, et kaht täiskasvanut – kooli 53aastast direktorit Burton Wraggi ega 56aastast majahoidjat Mike Suchari – ei õnnestu päästa. Mõlemad olid tõtanud esimeste laskude kõlades lastele appi ning said sealjuures surmavalt haavata. Veel said vigastada kaheksa last ja üks politseinik.

Abivägede saabumine ei tähendanud veel verise intsidendi lõppu – kaugel sellest. Tulistaja keeldus alistumast ning peagi algasid tunde kestnud läbirääkimised. Ent ilmselt olid kõik jahmunud, kui tulistaja isik viimaks teatavaks sai – tegemist oli vaid 16aastase tüdrukuga nimega Brenda Ann Spencer. 36 lasku ja 11 tabamust hiljem lubas neiu külmavereliselt, et väljub majast vaid tulistades.