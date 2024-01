TÕNIS ERILAID | Linnas luusisid vaimud: kõneldi Kristuse ja Rasputiniga

Kas pärast inimese surma jääb tema hing elama või on see sama kaduv ja häviv kui keha? Salapärasuse loor varjab meie eest hauatagust elu ja sealsesse vaimude maailma ei suuda me tungida, kinnitas Uudisleht 1932. aasta novembris, kui selle väljaande reporter astus pimedal ööl Kuressaare peatänaval tagasihoidlikku rohelisse puumajja, et kõnelda erakliku spiritisti, advokaadi ja omaaegse linnapea Ernst Heinrichseniga.