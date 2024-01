MADAGASKARI PLAAN: natsid soovisid miljoneid Euroopa juute Aafrika saarele pagendada

Rassistlik antisemitism ehk mõte, et juudid on teistest rahvastega võrreldes „alam“ rass kerkis esile 19. sajandi teisel poolel – sisuliselt paralleelselt tõupuhtust propageerinud eugeenikute liikumisega. See erines varasemast n-ö traditsioonilisest juudivaenust, mis oli keskendunud pigem nende usule. Ent kuna ühiskonnas vähenes religiooni roll, hakati otsima teisi põhjuseid, et toda rahvusrühma vaenata.

Igatahes hakkasid rassistlikud antisemitistid rõhutama üha enam juutide mitteeuroopalikku päritolu ning tekkis ulatuslik pahamee nende majandusliku edu üle. Sellises ärevas ja vaenulikus õhkkonnas kerkis esimest korda esile idee pagendada Euroopa juudid Aafrika mandrist idas asuvale Madagaskari saarele.