TÕNIS ERILAID | Miks rahandusminister tahtis oma pöidlajälje paberile lüüa ja väärtusenumbri juurde kirjutada

„Laupäeva (7. veebruari) 1920. aasta hommikupoole sõitis Tallinnast esimene postiaeroplaan Helsingi. Ta võttis umbes 10 puuda posti kaasa. Kuuldavasti on veel kaks teist aeroplaani kaasa sõitnud. See meie esimene õhupost on esialgu ainult postivalitsuse poolt korraldatud, kes proovikatseid teeb, kui kasulik niisugune posti vedamine tuleb. Postivalitsus mõtleks edaspidi õhuühendust ainult talveti tarvitada, kui jääolud laevaühendust takistavad. Selle esimese postireisi tegid meie sõjaväe lendurid,“ kirjutasid ajalehed 9. veebruaril. Postilendu oli vaja, et Soomest raha tuua. Uuel vabariigil oli sellega kitsas käes. Minister lubas pöidlajälje paberile lüüa ja väärtuse juurde kirjutada, kui muud üle ei jää.