ENNUSTUS VIIS VERETÖÖDENI: Põhja-Korea sarimõrtsukas lootis noorte kaaskodanike maksade söömisega oma haigust ravida

Kui rääkida Põhja-Korea kurjategijatest, siis ilmselt on tolle nimekirja tipus Pyongyangi võimuladvik ja eelkõige Kimide perekond, kes on riiki diktaatorlikult valitsenud üle 75 aasta. Ei maksa kahelda, et just nemad on lihtsatele põhjakorealastele oma karmi režiimiga enim kannatusi valmistanud. Ent Kimide dünastia esimese diktaatori Kim Il-sungi valitsusaja lõpuperioodil tegutses riigis üks veider sarimõrtsukas, kes soovis oma maksahaigust kaaskodanike organite söömise läbi ravida…