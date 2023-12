TÕNIS ERILAID | Kassari surmaöö Soome lahel: 20 minutit võõra allveelaeva kuulirahe all

Vahikorrast pääsesin kella kahe paiku öösel ja heitsin koikusse puhkama, meenutab laevamehaanik julma kallaletungi. „Ärkasin tugevast kahuripaugust. Tõmbasin kiiruga kingad paljaste jalgade otsa, vähesed riided selga ja tormasin masinaruumi. Vaevalt jõudsin sinna, kui pakpoordi poolt mürtsatas veepiirilt läbi suurtükikuul. Vesi tungis pahinal sisse. Kostis ka kuulipilduja haukumist. Jooksin tekile ja tõmbasin Eesti lipu masti. Uskusin, et meid rünnatakse eksikombel, et on mingi arusaamatus. Laeval valitses segadus. Otsisime tekil varju, kes kuidagi suutis.“