JÕULUDE SÜNGEMAD TEGELASED: koletuslik Krampus pidi lapsi karistama, riukalikku Musta Peetrit peetakse rassistlikuks

Jõulud on aeg, mil hinnatakse tavalisest rohkem rõõmu ja headust. Mõistagi käib selle juurde särav jõuluvana, kes lapsi külastab ja neile sõbraliku naeratuse saatel kinke jagab. Aga kõik pole olnud alati nii positiivne – minevikus on jõuludega seostatud hirmuäratavaid tegelasi, kelle ülesandeks oli „pahasid lapsi“ karistada. Milliseid kurikavalaid plaane haudus Püha Nikolause deemonlik kaaslane Krampus, kuidas korraldas Belsnickel lastele karme ülekuulamisi ja milline maine on riukalikul Mustal Peetril?