VENE KARU: meie idanaabrid on minevikus mõmmikutega kakelnud ja neid viinaga küttinud

Karu – eelkõige pruunkaru – on olnud juba vähemalt 16. sajandist üheks peamiseks Venemaa sümboliks, ehkki vanad slaavlased austasid looma juba paganlikel aegadel. Mesikäpp on ühtviisi esindanud nii jõudu ja võimsust kui ka kohmakust ja pikameelsust. Negatiivseid omadusi on rõhutanud eelkõige lääneriigid, kes on kujutanud venelasi ja Venemaad juba aastasadu suure, kohmaka ja brutaalse mõmmikuna. Osati on neil ilmselt õiguski. Millised on aga need (sageli üsna julmad) viisid, kuidas venelased on karusid meelelahutuseks kasutanud ning milliste nutikate võtetega on neid jahitud?