SMOLENSKI KÄGISTAJAD: Vene linna kimbutasid möödunud sajandi lõpukümnenditel kaks halastamatut maniakki

1978. aastal hakkasid Valgevene külje all asuvas Smolenskis levima jutud naiste seletamatust kadumisest. Kuna ükshaaval hakati leidma nende surnukehi, mõistsid kohalikud elanikud, et linnas on tegutsemas halastamatu mõrtsukas. Šokeeritud smolensklaste silme all muutus nende vaikne ja üsna jõukas kodulinn mitmeks aastaks külmaverelise maniaki „jahimaaks“. Peagi ristiti roimar Smolenski Kägistajaks. Ja ta polnud ainus.