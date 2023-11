KES TAPPIS KENNEDY? 60 aastat tagasi mõrvatud presidendi surmas on süüdistatud maffiat, kommuniste ja isegi suhkrut

Kuus kümnendit pärast John F. Kennedy (JFK) mõrva on ameeriklased jätkuvalt segaduses. Viimased küsitlused näitavad, et 65% täiskasvanud ameeriklastest usub, et presidendi maha kõmmutanud Lee Harvey Oswald ei tegutsenud üksinda, vaid atentaadi taga varjab end suurem vandenõu. 29% on veendunud et Oswaldil polnud kaasosalisi ning midagi salapärast atentaadist välja lugeda ei saa.