UUS INFO VIIB TÕENI? Poole sajandi eest Austraalia rannas kadunud tüdruku müsteeriumit pole suudetud lahendada

Saatuslik hommikupoolik kulges rannas igati toredalt ning lastel oli lõbus – nad hullasid vees ja mängisid liivas. Ent lõuna paiku hakkas ilm muutuma. Üsna ootamatult hakkas puhuma tugev tuul ning temperatuur langes. Seetõttu otsustas Carol, et on aeg koju minna. Kell oli umbes pool kaks, kui ta käskis lastel asjad kokku pakkida. Carol andis Rickile, kui vanimale pojale ülesande teised kolm last kabiinide juurde viia, kus nood pidid kiirelt riided vahetama ja duši all end puhta veega üle kastma. Samal ajal pani ema kokku viimaseid rätikuid ja mänguasju.

Ricki juhtimisel suundusidki lapsed kabiinide juurde. Esialgu vahetasid riideid poisid ning seejärel viidi pesamuna Cheryl kõrvalasunud kabiinide juurde, mis olid mõeldud naistele. Sinna saadeti kolmeaastane tüdruk üksinda. Kahel nooremal poisil sai ootamisest isu täis ning nad jooksid eemale mängima. Samal ajal keeldus Cheryl kabiinist väljumast ning väikese õega vaidlemisest tüdinud Ricki otsustas minna ema kutsuma. Kui poiss koos Caroliga kabiinide juurde jõudis, oli Cheryl kadunud.