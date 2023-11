TÕNIS ERILAID | Igatsus sööb mind, põletab mind: Friedebert Tuglase piinlemine

„Armas, ma ei või enam olla Sind nägemata, Sind kuulmata! See igatsus sööb mind, põletab mind… Armas, ma lämbun sellesse lõõmasse. See on kui uni, ta paelub mind ikka enam ja enam… Armas, kallis, hää! Olen nii tihti igatsenud suurt armastust. Kas ta ongi nüüd tulnud? Oh, ma ei taha enam midagi mõelda, ainult Sind, Sind!“