KURGANI TERMINAATOR: palgamõrvar Aleksandr Solonik põgenes mitmest vanglast ja tappis Vene maffiabosse

Öeldakse, et heal lapsel on mitu nime. Kahtlemata on selles reeglis ka erandeid, sest Supertapja, Kurgani Terminaatori, Makedoonia-Saša ja Aleksander Suure hüüdnimesid kandnud Venemaa palgamõrtsukas Aleksandr Solonik polnud kaugeltki eeskujulik kodanik. 1990. aastate esimesel poolel mitmeid Vene maffiabosse kõrvaldanud mehel õnnestus vedada rivaale ja ametivõime korduvalt ninapidi – kuni edevus temast võitu sai.