BORGIATE ORGIA: Vatikani paavstipalees korraldatud Kastanibankett ületas igasugused piirid

15. sajandi lõpu ja 16. sajandi alguse katoliku kirikut võib kirjeldada korrumpeerunud ja moraalselt mandunud institutsioonina. Eriti peegeldasid kiriku toonast olukorda selle juhid ehk paavstid, kellest mitmed paistsid silma liiderlikkuse ja onupojapoliitikaga. Nende sekka kuulus ka Borgiate dünastiasse kuulunud Alexander VI, kellel oli vähemalt seitse abieluvälist last. Neist (kuri)kuulsam oli patuste elukommetega Cesare Borgia, keda on kirjeldatud äärmiselt nägusa, ent samas ka jälestusväärse mehena. Just tema soovil toimuski paavsti residentsis ehk Apostlite palees raju pidu, mida on Vatikani ametnikud üritanud aastakümnete ja -sadade jooksul maha vaikida.