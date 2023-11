TÕNIS ERILAID | Merekaablid Soome katkesid ka sajand tagasi

Merekaablitega Soome lahes oli varemgi muret. Ajalehed teatasid: „Helsingi, 11. juuli 1931. Soome ja Eesti vahelise telegraafikaabli parandustöid loodetakse lõpule viia täna. 1. jaanuarist saadik, mil kaabel katkes, on tarvitatud reservkaablit. On peaaegu kindlaks tehtud, et kaabli esimene rikkuja on üks Ameerika aurik, kes Arensgrundi tuletornist saadud teadete järgi laskis oma ankru kaabli läheduses merre just sel ajal, kui täheldati kaabli katkemine. Ka Ameerika auriku nimi on teada.“