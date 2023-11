SURNUTE SAADIK: viie koonduslaagri õudused üle elanud Simon Wiesenthal hakkas pärast sõda natse jahtima

„Ma soovin, et inimesed teaksid ajalukku tagasi vaadates, et natsid ei suutnud tappa miljoneid inimesi ning sellest puhtalt pääseda.“ Nii ütles järeleandmatu natsikütt Simon Wiesenthal, kes andis endast kõik, et holokaustiga seotud sõjaroimarid kohtu ette tuua. Paljud juudid peavad teda kangelaseks ja õiglaseks kättemaksjaks, ent on ka neid, kes usuvad, et tegemist oli egoistliku mehega, kellele meeldis oma saavutusi üle paisutada.