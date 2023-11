REPRESSEERITUD RAHVUS: juute vaenati nii tsaaririigis kui ka Nõukogude Liidus

On räägitud, et Stalin pooldas juudivastaseid seisukohti juba Lenini eluajal – viimane olevat kaaslast selle eest korduvalt hurjutanud. Ilmselt mängis Stalini juudivaenus olulist rolli ka asjaolu, et tema peamine konkurent Lev Trotski oli juudi päritolu. Trotski alistamise järel hakkas Stalin vähendama ka teiste juutidest poliitbüroo liikmete – Grigori Zinovjevi ja Lev Kamenevi – tähtsust. Üldisemas pildis ei hakanud Stalin siiski oma võimuperioodi alguses juute ulatuslikult taga kiusama. Näiteks aitasid Nõukogude võimud luua nende tarvis Kaug-Idasse Juudi autonoomse oblasti, mis kokkuvõttes siiski kuigi populaarseks ei kujunenud.

1930. aastatega saabusid uued tuuled. Stalin hakkas oma juudivaenulikku külge üha enam paljastama. Lisaks segunes see temas pulbitsenud vimmaga läänemaailma vastu. Ja üldise vihaga sisuliselt kõige vastu – nagu näitas 1936–1938. aastatel väldanud suur terror. Just tolle „suurpuhastuse“ käigus tapeti ka omajagu juute, ent eraldi neid siiski veel sihtmärgiks ei võetud. Seda hakati tegema aga siis, kui Nõukogude Liit lähenes Natsi-Saksamaale. Nimelt lubas Stalin II maailmasõja eel natside välisministri Joachim von Ribbentropiga kohtudes, et teeb Nõukogude Liidu ülemkihi juutidest puhtaks – eriti võeti pihtide vahele juutidest riigiametnikud ja intelligents.

Kahtlemata soovis Stalin võita sellise käiguga Hitleri soosingut ning ilmselt osutusid juudivastased vaated vajalikuks ka Molotovi-Ribbentropi pakti (MRP) sõlmimise puhul. Sõja puhkedes asus Stalin juute nende „autonoomsesse oblastisse“ küüditama. Ent 1941. aastal MRP lagunes ning endistest liitlastest said vaenlased. See andis Stalinile võimaluse kohalikke juute enda huvides ja sakslaste vastu ära kasutada. Näiteks teenis kuni pool miljonit juuti Punaarmees ning kohalik juutide antifašistlik komitee aitas Nõukogude Liitu saksavastase propagandaga.

Jossif Stalin oli pettunud, et Iisrael osutus läänesõbralikuks riigiks. Foto : Boris Berezovskii / Alamy / Vida Press

Paranoiline Stalin asus juute represseerima

Sõja käigus hukkus – eelkõige holokausti tõttu – miljoneid juute. Paljud neist olid Nõukogude Liidu kodanikud, kes kaotasid oma elu Saksamaa invasiooni ajal. Ent kommunistlikud võimud ei soovinud juutide kaotusi eraldi rõhutada, mistõttu ei toodud nende kaotusi eraldi välja. Kõiki ohvreid nimetatigi ühtlaselt „Nõukogude kodanikeks“.

Sionistid üle kogu maailma leidsid, et ühise trauma najal on aeg küps Lähis-Idas oma riigi loomiseks. Stalin polnud sellele vastu, kuna lootis, et uus juudi riik (mis pidi tekkima Suurbritannia kontrollitud aladele) tuleb sotsialistlik ning tekitab lääneriikidele probleeme. Seega oli Nõukogude Liit esimeste seas, kes 1947. aastal ilmavalgust näinud Iisraeli ametlikult tunnustas. Ent see ei tähendanud, et Stalinis oleks viha tolle rahvuse vastu kadunud – tema vaenu said tunda jätkuvalt Nõukogude Liidus elanud juudid.