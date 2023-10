TÕNIS ERILAID | ÄRAKARGAJAD: nõukogude ahelate maharaputamine ei pruukinud alati korda minna

Pingutusest öisel ujumisel polnud abi. Nad anti Helsingi sadamas Soome politsei kätte, kes nad sama laevaga Tallinna tagasi kupatas. Päevalehele rääkisid parema elu peale himustanud noorukid igaüks erinevat juttu. Kes tunnistas ausalt, et tal polnud piletiraha, kes väitis, et praegu passe ei vormistatavat. „Tahtsime sattuda põgenikelaagrisse ja hakata suurt raha teenima,“ ütlesid nad aga üsna üksmeelselt, „ega me kartulivõtust ja teistest sügistöödest ära ei ütle.“ Päevalehe kinnitusel polnud nad kodumaal tööarmastusega hiilanud. Kaks lõid elu laiaks kodus, kolmas ütles, et ta on mingis aktsiaseltsis ametis. Prügikonteinerist ronisid nad välja otse Helsingisse jõudmise eel ja jäid endi sõnul vahele seetõttu, et nende rõivad olid teiste Soome reisijatega võrreldes räbalad ning torkasid kohe turvadele silma.