ÜHINE JUUDIVIHA: Palestiina usujuht oli natside suur toetaja, ent koos korraldatud salaoperatsioon Atlas läks aia taha

Just Araabiast on pärit vanasõna: „Minu vaenlase vaenlane on minu sõber.“ See sobib hästi iseloomustama ka natside suhtumist palestiinlastesse. Adolf Hitler pidas araablasi liitlasteks, kuna neil olid ühised vaenlased – eelkõige britid ja juudid. Natsid uskusid, et araablaste kontrolli all olev Palestiina territoorium oleks Saksamaale tunduvalt kasulikum, kui et see langeks juutide võimu alla.