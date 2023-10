Linnahall, Estonia juurdeehitus, neljarealised maanteed... Igavestest projektidest valmib ehk telemaja, aga teid jäämegi lappima

Eestile on kombeks, et mõned teemad kulgevad läbi aastate muutumatutena. Tavaliselt jõuavad sellised lõputud jutud avalikkuse ette ikka sügiseti, kui valitsus ja parlament panevad kokku järgmise aasta riigieelarvet. Paljudel on õigustatud ootus, et riik paneb lõpuks ikka õla alla ja asjad pääsevad kännu tagant liikuma.