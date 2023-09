TÕNIS ERILAID | „Provokatsioon!“ karjusid noorsoomässu kohta partei ja valitsus

Kes see enam mäletab, et nõukogude ajal oli 22. september tähtis: ikkagi Tallinna „vabastamise“ aastapäev. Saatus tahtis, et just samal päeval mängiti 1980. aastal Dünamo (Kadrioru) staadionil raadio ja televisiooni vahel jalgpalli Propelleri muusikalise saatega. Bänd said enne mängu esitada ainult ühe laulu, vaheajal veel mõne. Siis keelati neil pille pihku võtmast. Auhinnaks mõeldud kapsapead, kaalikad ja petersell lendasid staadionile. Kõik sai läbi kell 18.45. Pettunud rahvas lahkus. Pool tuhat noort otsustas linnas edasi märatseda. Noorterahutused kestsid veel paar nädalat järjepanu, tipnedes 1. oktoobril.