KATKUPOMMID JA ELUSALT LAHKAMINE: Üksus 731 korraldas Mandžuurias põrgulikke eksperimente

1930. aastatel levis natsionalism Jaapanis ennenägematu hooga. Sellises õhkkonnas tõusis esile kindral Shirō Ishi – keiserliku armee lahingumeedik ja mikrobioloogia ekspert. Ta propageeris Jaapani biorelvade programmi loomist juba alates 1927. aastast, ent teda takistas paar aastat varem allkirjastatud Genfi protokoll, mis keelustas bioloogilise ja keemilise sõjapidamise. Ishi aga kuulutas, et kui miski on piisavalt halb, et seda ebaseaduslikuks muuta, peab see olema tõhus.