TÕNIS ERILAID | Rahvuslik arhitektuur sündis Eesti üliõpilaste seltsi majaga Tartus

„Eesti Üliõpilaste Selts on endale jäädavad ruumid saanud. Uus nägus maja seisab Viljandi ja Kastania uulitsa nurgal. Täna kell 11 enne lõunat pühitseti maja pidulikult sisse. Pühitsemist toimetas seltsi auvilistlane õpetaja J(akob) Hurt. Et maja pühitsemise pidu täiesti eralaadi kannab, ei taha meie temast pikemalt kõnelda. Eesti Üliõpilaste Seltsile soovime aga uues asupaigas kasvamist, kosumist ja edenemist, et sellest majast rohkesti tublisid haritud Eesti mehi välja tuleks, kes… Eesti rahval ustavateks liikmeteks ja Eesti kodumaal kohusetundlikeks tegelasteks oleksivad,“ kirjutas Postimees 29. augustil 1902.