TÕNIS ERILAID | Ülestunnistus: kuidas ma läbini patusena leidsin ja kaotasin Suure Armastuse

Sa oled süüdi, kinnitas ema, kui olin hirmunud nelja-aastane ja vitsahirmus röökides püüdsin Kivimäel Voolu tänavas ta eest põgeneda. Ema sai mu kinni ja mina kätte oma urvaplaastri süü eest, mida enam ei mäleta. Küllap see suur oli. Teine lapseea mälestus viib umbes sama vana minu ennast hirmunult peitma raske ümmarguse laua alla. Ehk mõni mäletab veel sellist, millele sai vahetükid panna, et mahuks suuremat külalistehulka võõrustama. Laua all tundsin end pelutavate akende ja õue eest varjus olevat. Hirmu peletamiseks lugesin kadunud isa tohutust raamatukapist pihku jäänud Jules Verne'i „Kapten Granti lapsi“. Kui olin pisut vanem, siis avastasin sellest kapist ka raamatu, kus ravijuhiste vahel oli joonistusi naiste kehade läbilõikeist.