„NAD RÖÖVISID RONGI!“ Osavad kriminaalid sooritasid 60 aasta eest Briti raudteel suurejoonelise varguse

„Kaotus on tõenäoliselt väga suur ning võib ulatuda väga vabalt seitsmekohaliseks. Tegemist on esimese rünnakuga postirongi vastu nende 125 aasta pikkuse ajaloo jooksul,“ teatas Briti postiteenistus vahetult pärast juhtunut. Suure röövi suhtes on aga jätkuvalt õhus palju küsimusi ning ebakõlasid. Jätkuvalt pole teada, kui palju raha tegelikult rööviti ning kes olid kõik asjaosalised.