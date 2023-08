TÕNIS ERILAID | Moonipõllu laastamine: ajakirjandus väitis, et nüüd algas Edgar Savisaare tee võimule

Oli kaunis suvepäev, kui 31. juulil 1995 ilmus politsei K-komando koos narkorühma ja silokombainiga Viljandimaal ühe suurtalu põllule 18 kilomeetri kaugusel Viljandist, et hävitada seal 2,5 hektaril kasvanud sinine toidumoon. Korrakaitsjatega olid kaasas kahe telekanali võtterühmad. Millekski ei peetud peremehe väidet, et mooni kasvatatakse leivatööstuse tarbeks seaduslikult ja seemned on ostetud firmalt nimega Morgan, kus on tegev ka põllumajandusminister Ilmar Mändmets. Siseminister Edgar Savisaar olla jutu järgi vaimustunud ja hüpanud taimi maha niitva (seisva?) kombaini rooli, et ikka televiisorisse pääseda.