PUTŠID JA KRIISID: 20. sajandi Venemaal toimunud riigipöördekatsetega kaasnesid sageli olulised muutused

Jaanipäeval marssisid Wagneri grupp ja selle juht Jevgeni Prigožin Moskva suunas. Prigožin ise on hiljem igasugust mässuvarianti kategooriliselt eitanud. Siiski on võimatu teada, mis tal toona mõttes mõlkus ning mis oleks võinud saada siis, kui tema palgasõdurid olekski pealinnani välja jõudnud. Mitmeid sarnaseid üritusi võib tuvastada ka 20. sajandi Venemaalt ja Nõukogude Liidust. Need aga mõjutasid oluliselt riigi edasist kulgu.