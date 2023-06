PRIGOŽINI MÄSSU TUULES: sõjalise jõu pöördumine endise liitlase vastu pole sugugi erakordne

Kahtlemata on Venemaa ajaloos mitmeid näiteid juhtumitest, mille puhul võib tõmmata paralleele jaanilaupäeval alanud Wagneri grupi põgusa sõjakäiguga. Segaduste aeg ja 1917. aastal puhkenud kodusõda on vaid mõned näited. Ent mõistagi annab Jevgeni Prigožini „marssi“ võrrelda ka lugematute sündmustega mujalt maailmast – näiteks kuidas on endised liitlased ühtäkki vaenlasteks saanud või osa armeest vaenlase poolele üle läinud.