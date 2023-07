Helme konverents poolteist sajandit tagasi: eestlaste suurus ja vägevus olgu meie vaimuanded

Niipalju kui on teada, asutati end Helmesse ja edasi Tarvastusse minema köstri ja kooliõpetaja Hans Wühneri soovitusel. Tema tegi ettepaneku, et pärast 1869. aasta kordaläinud esimest suurt üldlaulupidu Tartus tuleksid kokku Eesti haritlased, nii palju või vähe kui neid tol ajal oli – esijoones kihelkonnakoolide õpetajad –, et arutada rahvuslikke tulevikuülesandeid. Eeskätt muidugi Aleksandrikooli asutamist, mille üks eestvõitlejaid Wühner oli.