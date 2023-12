„Ma armastan su nime, ma armastan su häält.“ Valgele tüdrukule saadetud jõulukaart viis mustanahalise noormehe lintšimiseni

1943. aasta jõulude ajal käis jätkuvalt II maailmasõda, Eestis valitses Saksa okupatsioon ja Soomes sündis hilisem president Tarja Halonen. Floridas elanud 15aastast Willie James Howardit need sündmused ilmselt ei mõjutanud – vähemalt viimasest kahest ei teadnud ta kahtlemata midagi. Tema jaoks olid esmatähtsad järjekordsed pühad, mis pidanuks tähistama rõõmu ja õnne. Willie jaoks jäid need aga viimasteks jõuludeks.