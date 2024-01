ÕL ARHIIV | BENNY HILL: ekraanil riivatu rõõmupall, kodus end põlgav sendilugeja

Benny Hilli maailmakuulus telesõu oli hingusele läinud kolm aastat enne tema surma, 1989. aastal. Eetris oli see olnud uskumatult kaua - 1955. aastast. 1980. aastate lõpul oli inglise koomiku tervis halvemaks läinud. 24. veebruaril 1992 tabas teda kergemapoolne infakrt. Arstid manitsesid, et Hill peab kaalus maha võtma ning soovitasid südame šunteerimist, kuid Benny keeldus operatsioonist. Nädal hiljem selgus, et tal on tagatipuks neerupuudulikkus. Maaimakuulus teletäht suri 20. aprillil 1992 oma kodus Londoni eeslinnas Teddingtonis ning sõber ja eksprodutsent Dennis Kirkland leidis ta alles kaks päeva hiljem. Briti televisiooni superstaar on maetud oma sünnilinna Southamptonisse.