KENNEDY NEEDUS: mõjuka perekonna ajalugu varjutavad enneaegsed surmad ja müstilised õnnetused

Kennedy „needuse“ alguseks võib pidada juba 1940. aastaid. Paljud arvavad, et üliedukale Iiri juurtega dünastiale tõi häda kaela selle patriarh – poliitikust ärimees Joseph P. Kennedy seenior, kes olevat noorena käitunud ebaõiglaselt ühe mustlasperega. Ehkki see on pigem kuulujutt, oli Josephi näol tegu karmikoelise mehega, kes üritas iga hinna eest upitada oma järglasi võimupositsioonidele. Ta toonitas võsukestele lausa pealetungivalt, et nad on teistest paremad, ning et võit tuleb saavutada alati ja vahendeid valimata.