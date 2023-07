Natsid propageerisid orgaanilist sööki ja üritasid ühendada rahvast ühepajatoidu abil

Natside jaoks oli tervislik toit väga olulisel kohal. Eelkõige toetas see nende aaria rassi ideoloogiat – „ülimusliku“ keha eest oli vaja ka korralikult hoolitseda. Orgaanilisem ja taimsem toit oli nende arvates hea tervise pandiks. Taimetoitlasest füüreri eeskujul üritati hoiduda ka lihast ja suhkrutoodetest. Äärmiselt oluline oli ka see, et lauale jõudev toidukraam oleks kasvatatud Saksamaal. Ka sellel oli küljes propaganda hõng, sest väideti, et aaria keha jaoks on ideaalne toit see, mis kasvab Saksa pinnal. See oli ka omamoodi ajendiks natside soovile Saksamaa territooriumi sõjalisel teel laiendada.