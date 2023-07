TOIDUMÜRGITUS VÕI STRESS? Müstiline tantsukatk haaras inimesed endasse, kuni nad jõuetult maha langesid

Strasbourgi linnavalitsus ja kõrgemad vaimulikud pakkusid välja, et lahenduseks võib osutuda veelgi rohkem tantsimist – nad korraldasid suure peo, kus osalesid hullunud inimeste kõrval ka professionaalsed tantsijad ja muusikud. Linnaisad lootsid, et jalakeerutamine aitab kiiremini „palaviku“ välja ajada. Teadaolevalt see vaid süvendas probleemi. Lõpuks nakatus maaniasse ligi 400 inimest. Juulis alanud epideemia hakkas vaibuma alles septembris.