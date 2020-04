Trump ei mõista, miks laekub USA nõuandetelefonidele erakordselt palju desoainetega seotud küsimusi 

Trumpi üleskutse desinfitseerimisainete süstimisest teenis viivitamatult tohutult kriitikat – eriti meditsiinitöötajate poolt, kes seda äärmiselt ohtlikuks mõtteavalduseks pidasid. Trump ruttas peagi olukorda parandama ning kinnitas, et esitas küsimused „sarkastiliselt“. Tuletame siiski meelde, et desinfitseerimisvahendid on ohtlikud ained, mis on allaneelamisel mürgised – selline käitumine võib olla eluohtlik.

Esmaspäeval toimunud Covid-19 pressikonverentsi ajal märkis üks ajakirjanik, et Marylandi osariigi erakorraline nõuandeliin on viimastel päevadel saanud sadu kõnesid, milles otsivad juhiseid Trumpi kommentaaride kohta, mis on seotud desoainete süstimisega. Kui presidendilt endalt selle kohta küsiti, vastas ta kiirelt, et tal pole aimugi, miks selliste kõnede arv kasvanud on. „Ma ei suuda ettegi kujutada, miks. Ma ei kujuta seda ette,“ kinnitas Trump enesekindlalt. Samuti ei võtnud president kõnede kasvu eest mingit vastutust.