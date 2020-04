Küsimus | Täiendatud | Kas haridusminister Reps saadaks oma lapsed koolist põllule? 

Tarmu Kurm, HTMi kommunikatsiooniosakonna juhataja: Me ei näe haridus- ja teadusministeeriumis, et see oleks väljapakutud kujul vajalik ja elluviidav plaan.

Kui näiteks kool organiseerib muu tegevuse, näiteks nimetagem seda siis nii-öelda põllutööõppepäevaks ja see pannakse ka kooli päevakavasse, siis peab see tegevus olema käsitletav õppetegevusena. Kooli päevakava kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste (pikapäevarühmas, ringides jm korraldatav) järjestust ja ajalist kestust.

Kui lapsevanem organiseerib ise sellise tegevuse, näiteks osavõtu põllumajanduslikust ettevõtmisest omal initsiatiivil, siis sellisel juhul peab vanem puudumist põhjendama ja kool saab hinnata, kas puudumise puhul oli tegemist mõjuva põhjusega või mitte. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Kool hindab, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvaks.

Õhtuleht: Maaeluminister arvab, et õpetajad on vastutulelikud ja kõike annab kokku leppida. Klass teatab, et nad nüüd nädal aega kooli ei tule? Või saadab kool kõik õpilased põllule, kui kooli direktor ja põllu omanik kokkuleppe sõlmivad? Kas minister Reps on valmis oma lapsed koolist põllutöödele saatma?

Mailis Reps, haridusminister: Õpilaste töö on eelkõige õppimine. Nende tööle rakendamine saab toimuda ainult siis ja sel moel, kui see õppimist ei sega.

Kindel on see, et haridussüsteemi abil ei saa lahendada ega peagi lahendama põllumajanduses kujunenud kitsaskohti. Haridussüsteemile ei saa panna vastutust põllumajandusvaldkonna käekäigu eest. Haridussüsteemil on teised eesmärgid.