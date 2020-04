Repliik Küsimus | Kas haridusminister Reps saadaks oma lapsed koolist põllule? Arvamustoimetus , täna, 12:22 Jaga: M

Foto: Martin Ahven

EKRE maaeluminister Arvo Aller soovib saata septembris gümnasistid, kooliõpilased ja tudengid tööle põllumajandusse - õppida võivat ka pärast kapsaste tõstmist. Maaeluminister arvab, et õpetajad on vastutulelikud ja kõike annab kokku leppida. Kuidas see kokkulepe peaks käima, kuidas seda juriidiliselt vormistada? Klass teatab, et nad nüüd nädal aega kooli ei tule? Või saadab kool kõik õpilased põllule, kui kooli direktor ja põllu omanik kokkuleppe sõlmivad? Kui septembris on õpilased põllul, siis kas selle võrra pikeneb järgmisel kevadel õppeaasta põllul oldud aja võrra? Kas minister Reps on valmis oma lapsed koolist põllutöödele saatma?