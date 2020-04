VIDEO | ERIOLUKORRA UUDISED: valitsus soovib saarte liikumispiirangud kaotada maikuu jooksul 

Terviseamet: on fakt, et nakatumiste hulk on stabiliseerunud

Popov kinnitas, et 30.aprillist on võimalik sulgeda kaitseväe välihaigla. Samal päeval taastub Kuressaare haigla töö sammukese võrra tavapärase poole. „See on igatahes hea uudis. Peame aru, millised teenused esimeste seas taastatada. Soovin siin veel kord tänada meie kaitseväe kolleege, kes tulid appi oma kolleegidele Kuressaare haiglas ja ka päästeametis. Meil õnnestus palju ära teha ja me näeme, et Kuressaare haigla taastub,“ sõnas ta.

Popovi sõnul on praegu kindel fakt, et nakatumiste hulk stabiliseerub. Viimase ööpäeva jooksul ei surnud ühtegi inimest ja haiglaravil on aina vähem inimesi. „Samas soovin rõhutada, et meil ei ole nii hästi kui me sooviksime. Meil on ikka veel nakatumisi,“ sõnas ta ja lisas, et murelikuks teeb see, kudias osad nakatunud ei teadnud päris täpselt, kust nad selle viiruse külge said.

Mailis Reps: toetame huviharidust 15 miljoniga

Haridusminsiter jagas, et valitsus arutas esmaspäeval paljude kriisimeetmete leevendamist. „Erahuviharidus on märtsi keskelt on siiski suletud. Eile otsustasime, et jagame 15 miljonit eurot huvihariduse toetamiseks. Seal on ligi 500 asutust, vaatame kui paljud meile taotlusi esitavad. Kogume neid 15 maini ja anname oma parima et kõik saaksid oma toetuse võimalikult kiiresti kätte,“ sõnas ta.

„Kõiki haridust ja noorte valdkonda puudutavaid leevendusi teeme tingimusel, et oleks võimalikult vähe kontakti. Me mõistame, et ka täiskasvanute koolitustes ja kutsehariduse õppes on tarvis praktikat. Sinna me 15. maist liigume,“ lisas Reps.