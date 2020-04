Maaeluminister: kooliõpilased võiksid käia kapsaid korjamas ka kooliajast 

Kui ajakirjanik Toomas Sildam küsis, et õpilased, kes on niigi koduõppel olemas, peaksid septembris koolitundide asemel põldudele minema, vastas Aller, et võimaluse korral võiksid nad seal käia. "Aga kui nad septembris tahavad õppida, siis õppigu. Alati peaks gümnasistil olema võimalus [põllumajandust] aidata, olgu siis kartuleid korjata, kapsaid korjata, mis annab hea füüsilise koormuse," nentis EKRE minister.

Aller lisas, et ta ei näe midagi halba selles, kui sügisel mõni gümnasist käib kapsaid korjamas. Ka kooliajast. "Aga kui nädal aega käid [põllumajanduses] arvan, et õpetajad on mõistlikud ja vastutulelikud, kõike annab kokku leppida," ütles minister, nentides hiljem: "Mitte, et nad ei peaks nüüd koolis käima, aga... mingid lahendused tuleb septembriks leida."