TS Laevad on praamiliikluse taastamiseks valmis 

Saaremaa vallavanem Madis Kallas kommenteeris, et alates esmaspäevast on TS Laevad lisanud Saaremaa kriisikomisjoni ettepanekul eriolukorra sõiduplaani väljumised Virtsust kell 11.25 ja Kuivastust kell 12.00.

Teisipäeval kommenteeris Kallas ERRile, et alates õhtusest valitsuse korraldusest kuni teisipäeva hommikuni on Saaremaale ja Muhumaale sõitmise avaldusi laekunud rohkem kui 100 ja laekub veelgi. Kallase sõnul saavad esialgu eriloa need, kellel on tarvis tööasjus mandrile saada, kuid avaldas lootust, et alates järgmisest nädalast saavad võimaluse ka need, kes omavad saarel näiteks kinnisvara.

TS Laevad juhatuse liige ja teenindusvaldkonna juht Ave Metsla sõnul koostatakse reside arv ja graafik koos maanteeametiga. „Kuna eriolukorras on sõidukite arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga langenud keskmiselt 75 protsenti ja reisijate arv keskmiselt 87 protsenti, siis ka valitsuse planeeritava eriolukorrast etapiviisilise väljatuleku ja piirangute võimaliku leevendamise korral on eeldust arvata, et mahtude taastumine maikuus on vähetõenäoline,“ seletas Metsla ja lisas, et parvlaevad jätkavad vastavalt maanteeameti tellimusele maikuus hõrendatud sõiduplaanidega.

„Loomulikult loodame ka meie, nagu kõik teised ettevõtjad, et viiruse aktiivsele levikule suudetakse piir panna ning on võimalik teenuste järk-järguline avamine. Meie oleme piirangute leevendamiseks valmis,“ kinnitas Metsla. Ettevõte võimaldab reisijatel pileteid osta kontaktivabalt nende kodulehelt. Laevade salongid on suletud ja reisjatel on võimalus viibida tekil oma autodes. Jalgsi reisijatele on eraldi salong. Samuti on kõigil laevadel, sealhulgas laeva autotekil tagatud desinfitseerimisvahendid, pindasid puhastatakse regulaarselt. „Oleme mõelnud ka salongide etapiviisilisele avamisele, reisijate laeval liikumise ja toidu-joogi ostmise lahendustele. Oleme olukorra muutustele ja piirangute kehtestamisele kogu aeg paindlikult reageerinud kaitstes nii reisijaid kui meie enda eesliini töötajaid ning piiratud mahus oleme kliente teenindanud ka terve kriisi vältel, eelkõige kaubavedusid,“ lisas ta.