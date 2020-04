VAIMNE ÜLEKOORMUS: hinnatud New Yorgi arst võttis rusutud olukorra tõttu endalt elu 

New Yorgis Manhattanis asuva Alleni haigla erakorralise meditsiini osakonna direktor dr Lorna Breen suri pühapäeval enda tekitatud vigastustesse, vahendab BBC. 49aastase naise isa Philip Breen teatas kohalikule väljaandele, et tütar ei suutnud enam teda igapäevaselt ümbritseva trauma tõttu elada: „Ta üritas oma tööd teha ja see teda tappiski.“ Philipi sõnul polnud Lornal varem märkigi vaimsetest probleemidest.

Esmaspäeval ütles New Yorgi osariigi kuberner Andrew Cuomo, et juhuvaliku kaudu tehtud koroonatestide põhjal võib oletada, et USA suurima asustusega New Yorgi linnas on ligi veerand elanikest (24,7%) koroonaviirusega nakatunud. Hetkel on osariigis tuvastatud ligi kolmandik kogu riigi miljonist kinnitatud Covid-19 juhtumist.