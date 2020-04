ÜRASKI-JOKK: RMK venitab sõnade tähendusi, et raierahu rikkumist oma eeskirjadega kooskõlas hoida 

Märtsi lõpus kehtestas RMK oma töötajatele käskkirjaga, et kuuse-kooreüraskite püüdmiseks mõeldud niinimetatud püünispuude ja püünislankide langetamine tuleb raierahu alguses lõpetada. Läks vähem kui kolm nädalat mööda ning RMK teatas pressiteate vahendusel, et teeb raierahu ajal raietöid 1000 hektaril. RMK sõnul on nende tegevus käskkirjaga kooskõlas ning mingit raierahu rikkumist ei toimu.

„Kui te nüüd selle viimase lõigu lehte panete, siis vist keegi paneb mu auto alla pommi,“ kirjutas üks siinset lugu teha aidanud isik naljaga pooleks Õhtulehe ajakirjanikule. Nali naljaks, aga lause lõppu oli lisatud kurbuse emotikon. „Kõige klassikalisem JOKK, kus tähelepanu hajutatakse perfektsete loenditega piirangutest ja seostest, aga kuskil on peenes kirjas lõik, mis ütleb, et aga tegelikult on meil meiepoolse põhjenduse olemasolul õigus teha seda, mida heaks arvame.“

Jutt käis märtsi lõpus kinnitatud käskkirjast, mis pani paika põhimõtted, kuidas RMK seirab ja likvideerib riigimetsas kuuse-kooreüraski kahjustusi. Õhtulehe tähelepanu pälvis dokument seetõttu, et vähemalt pealtnäha polnud seda võimalik lepitada RMK kolm nädalat hilisema pressiteatega.